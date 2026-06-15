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Coupe du Monde

Espagne - Cap-Vert : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Rodri et Luis de la Fuente discutent pendant un match de l'Euro 2024. @Maxppp
Espagne 0-0 Cap-Vert

Pour son entrée en lice dans ce Mondial, l’Espagne affronte le Cap Vert ce lundi à 18h, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Favoris de la compétition, les hommes de De la Fuente tenteront de faire forte impression en lançant leur tournoi de la meilleure des manières. Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec un milieu composé de Pedri, Rodri et Fabian Ruiz. Lamine Yamal est sur le banc alors que Ferran, Oyarzabal et Gavi débutent.

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Du côté du Cap-Vert, Mendes et Livramento sont titulaires en pointe épaulé par Monteiro, Duarte, Pina et Jovane Cabral dans l’entrejeu. Diney et Moreira sont alignés en défense avec Lopes Cabral et Pico Lopes.

Les compositions officielles :

Espagne :

Espagne

4-3-3
Officielle

Cap-Vert :

Cap-Vert

4-2-3-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Lundi 15 juin

  • Belgique - Égypte (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Arabie Saoudite - Uruguay (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Mardi 16 juin

  • Iran - Nouvelle-Zélande (3h) sur beIN Sport 1
  • France - Sénégal (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Irak - Norvège (0h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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