Ligue 1

Nice : le bijou d’Elye Wahi, buteur pour sa première face à Strasbourg

Par Kevin Massampu
1 min.
Wahi @Maxppp
Nice 1-1 Strasbourg

À peine arrivé, déjà décisif : Elye Wahi n’a pas perdu de temps à Nice. Vingt-quatre heures après sa présentation devant la presse, le joueur prêté par Francfort à l’OGC Nice jusqu’à la fin de la saison a permis à sa nouvelle équipe de recoller au score face à Strasbourg, ce samedi, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.

L1+
Le retour fracassant d'ELYE WAHI 😍

⚽️ La nouvelle recrue de l'@ogcnice signe ses débuts en égalisant face à Strasbourg !

#OGCNRCSA
Voir sur X

Lancé en profondeur sur la gauche, Wahi a d’abord percuté devant Lucas Høgsberg avant de se remettre sur son pied droit et d’envoyer une lourde frappe imparable pour Mike Penders (54e, 1-1). Une réalisation intervenue seulement huit minutes après son entrée en jeu, à la place de Tiago Gouveia. Une belle manière de fêter ses débuts avec Nice, lui qui a connu plusieurs compliquées à Francfort. Il signe également le premier but de la seconde ère Claude Puel au Gym.

Ligue 1
Nice
Elye Wahi

Ligue 1
Nice
Elye Wahi
