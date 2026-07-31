Mercato Chelsea : le coup de pression de Xabi Alonso

Chelsea continue de faire flamber le marché. Après les arrivées de Morgan Rogers (138 M€), Maxence Lacroix (60 M€), Palestra (57 M€), Quenda (50 M€) ou encore Emmanuel Emegha (25M€), les Blues possèdent désormais 38 joueurs sous contrat, soit l’effectif le plus fourni de Premier League forcément. Même si le club est loin des 58 joueurs recensés la saison passée, la concurrence reste énorme, notamment en défense et beaucoup pointent encore du doigt la stratégie de la direction américaine d’empiler des joueurs à certains postes.

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L’arrivée de Maxence Lacroix ce jeudi a encore accentué ce phénomène qui concerne la défense centrale. Chelsea compte désormais 10 défenseurs centraux dans son effectif actuellement : Josh Acheampong, Aaron Anselmino, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Axel Disasi, Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Mamadou Sarr et Tosin. Un chiffre dingue et qui n’est évidemment pas commun du tout. Et cette abondance ne plaît pas vraiment à Xabi Alonso, bien décidé à réduire rapidement son groupe.

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Un effectif surchargé

Présent en conférence de presse avant le match amical face à Tottenham à Sydney, le technicien espagnol a fait passer un message à ses dirigeants comme à ses joueurs. Interrogé sur le groupe qu’il souhaite avoir au lancement de la Premier League, l’ancien coach du Real Madrid a été très clair. « Je veux quatre ou cinq défenseurs centraux dans l’effectif au début de la saison », a-t-il lancé, laissant clairement entendre que plusieurs départs sont désormais inévitables et que sa direction doit s’activer pour faire de la place. Selon la presse anglaise, Benoît Badiashile (Naples est intéressé selon nos informations, ndlr), Axel Disasi et Trevoh Chalobah sont les candidats les plus proches d’un départ actuellement mais ils seront suivis par encore un ou deux joueurs.

Xabi Alonso a également été interrogé sur le secteur offensif, lui aussi particulièrement chargé. L’entraîneur de Chelsea a toutefois tenu à rassurer Nicolas Jackson, de retour de son prêt au Bayern Munich et qui est annoncé sur le départ. « Oui, Nico a rejoint l’équipe hier, il fait partie intégrante du groupe et nous lui souhaitons la bienvenue. Nous débutons avec lui dès aujourd’hui », a assuré le coach espagnol. Un message positif pour l’attaquant sénégalais, contrairement à celui envoyé à une partie de sa défense, désormais clairement invitée à trouver une porte de sortie.