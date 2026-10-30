Ballon d’Or : Hansi Flick valide le sacre d’Harry Kane

Lundi dernier, Lamine Yamal pensait devenir le plus jeune vainqueur du Ballon d’Or. Au final, la star espagnole de 19 ans du FC Barcelone a dû se contenter de la troisième place derrière Kylian Mbappé et Harry Kane. À la veille de la réception d’Alavés, Hansi Flick a donné son sentiment sur la victoire de l’attaquant anglais du Bayern Munich.

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« Kane le méritait. Vous connaissez mon avis sur Lamine : il a le niveau pour remporter ce prix. Ce que je constate, et je le lui ai dit ainsi qu’à l’équipe, c’est que ce qu’il a dit à propos de Cubarsí était génial. Pau le méritait. Lamine a remporté le titre ces deux dernières années. Cubarsí a réalisé une saison incroyable et a fait un excellent Mondial. Je me sens très fier de Lamine. Il a très bien réagi, à mon avis. À l’entraînement, il était concentré. C’est ainsi que réagissent les joueurs issus du centre de formation. Son état d’esprit est très bénéfique pour l’équipe. Nous l’acceptons, je suis content que ce soit terminé et que nous puissions désormais nous concentrer sur l’essentiel », a-t-il confié en conférence de presse.