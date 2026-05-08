Barça : Robert Lewandowski pisté par le PDG de la Saudi Pro League

Le dossier Lewandowski commence à traîner et le Polonais ne sait toujours pas où il mettra les pieds l’an prochain. En effet, le contrat de l’attaquant du FC Barcelone court jusqu’à cet été. Dans ce contexte, l’Arabie saoudite garderait toujours un œil attentif sur sa situation. L’arrivée d’une grande star, capable de renforcer son attractivité et son niveau sportif, pourrait donc être la meilleure possibilité.

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Le PDG de la Ligue professionnelle saoudienne, Omar Maghrabi, a d’ailleurs confirmé cet intérêt lors d’une prise de parole hier. « Le programme se concentre exclusivement sur l’attraction de joueurs d’élite. Le comité de recrutement ne détermine pas les noms lui-même, il dépend des critères techniques des entités ». Concrètement, si un club saoudien veut s’offrir Lewandowski, il aura le soutien structurel et financier du fonds d’investissement saoudien pour tenter de conclure la transaction. Affaire à suivre…