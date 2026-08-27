Côme boucle l’arrivée de Moise Kean

Qualifié pour la Ligue des Champions, le club de Côme se montre actif cet été sur le mercato. Les Lombards ont déjà officialisé les arrivées de Trevoh Chalobah (Chelsea), Mattia Liberali (Catanzaro), Luis Milla (Getafe), Yan Couto (Borussia Dortmund), Andrés Cuenca (FC Barcelone), Kaiki (Cruzeiro) et Willy Kambwala (Villareal). De jolis ajouts pour l’équipe de Cesc Fabregas qui boucle également la venue de Samuele Ricci en provenance de l’AC Milan.

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Côme va également accueillir un autre international italien dans ses rangs. Selon Fabrizio Romano, l’arrivée de Moise Kean (26 ans) en provenance de la Fiorentina aurait été bouclée. L’ancien de la Juventus et du Paris Saint-Germain devrait ainsi débarquer sous forme de prêt payant de 10 millions d’euros avec obligation d’achat de 25 millions d’euros. Des bonus de 5 millions d’euros existent.