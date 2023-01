Jesé va faire une nouvelle folie

La suite après cette publicité

Vendredi, Ankaragücü a annoncé la rupture du contrat de Jesé Rodriguez (29 ans). «Il a été convenu de résilier le contrat entre notre club et Jesé Rodríguez d’un commun accord. Nous remercions Jesé Rodríguez pour tout son travail acharné et ses services et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière.» En attendant de trouver un nouveau club, l’ancien joueur du PSG est en train de planifier son prochain déménagement. Et il va lui coûter une petite fortune.

En effet, AS révèle que l’attaquant possède plusieurs voitures de luxe dont une Rolls Royce Phantom évaluée à 485 000 euros. Le média ibérique explique que ce type de véhicule nécessitera un transport particulier et onéreux puisque Jesé devra débourser 25 000 euros. Et la facture devrait grimper si l’Espagnol utiliser un vol charter. A tout cela, il faudra ajouter les autres bien que le joueur souhaite déplacer. Il ne reste plus qu’à savoir où Jesé posera ses valises, lui dont l’épouse a avoué qu’elle avait vécu un calvaire en Turquie.

