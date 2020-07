OM : Valère Germain revient sur le faux-départ d'AVB

Malgré une belle saison, l'Olympique de Marseille ne cesse de s'agiter en coulisses. Après le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas, qui avait souvent lié son destin à celui de son dirigeant, n'était pas certain de rester chez les pensionnaires de l'Orange Vélodrome. Mais finalement, l'entraîneur portugais est resté à l'OM. Une bonne nouvelle pour Valère Germain, qui avait suivi de près ce qu'il se passait pour son coach.

Au micro de RMC Sport, l'attaquant français est revenu sur cet épisode. «C'est sûr (qu'ils ont suivi ce qu'il se disait sur l'avenir d'AVB). C'est vrai qu'on était tous très heureux avec lui cette saison. Il a su mettre les joueurs sur de bons rails. Il est responsable en grande partie de cette belle saison. Il est content de rester et nous aussi. On est tous attachés à lui et lui est attaché à nous. Ca a pu faire pencher la balances sur le fait qu'il reste cette saison. J'espère qu'elle sera aussi belle que la précédente, ça lui donnera raison». Aux Olympiens de jouer !