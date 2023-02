Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Bayern Munich

Cette fois, nous y sommes. La Ligue des Champions est de retour pour la phase la plus excitante, celle des doubles confrontations avec élimination à la clé. Et cela commence dès mardi soir pour le PSG, qui reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes, pour ce qui est devenu un grand classique de la compétition.

4 raisons de ne pas rater PSG-Bayern Munich

PSG-Bayern Munich, c’est une affiche qui compte dans le paysage européen. On repense forcément à la finale de 2020, gagnée par le Bayern grâce à un but de Kingsley Coman, ancien titi parisien qui sera encore présent au Parc mardi, ou au quart de finale somptueux de 2021, avec la qualification du PSG. C’est un huitième de finale cette fois-ci, mais l’enjeu reste le même, éliminer un adversaire de taille à la victoire finale.

Et cela s’annonce d’autant plus savoureux que le PSG traverse une crise de résultats inédite cette saison. Deux défaites consécutives, contre l’OM en Coupe de France puis contre l’AS Monaco en Ligue 1, une qualité de jeu en berne, des individualités décevantes, des supporters remontés, et voilà que la rencontre prend déjà une tournure quasi-dramatique pour le club francilien. Une défaite au Parc des Princes provoquerait de sacrées secousses.

Le Bayern pas au meilleur de sa forme

Le Bayern Munich, malgré sa première place en Bundesliga, ne rayonne pas non plus cette saison. Il n’a pas pris le large au classement, a vécu quelques rencontres délicates depuis le retour du Mondial, et des remous ont été provoqués en interne avec un Manuel Neuer mécontent du sort réservé à son entraîneur personnel. Tout n’est pas rose (avec notamment trois matchs nuls consécutifs en Bundesliga entre le 20 et le 28 janvier), même si le dernier match a accouché d’une victoire nette 3-0 face à Bochum.

Côté PSG, l'espoir renaît toutefois avec le retour sur les terrains face à Monaco de Presnel Kimpembe et celui de Kylian Mbappé à l'entraînement collectif. Et si l'attaquant français démarrait la rencontre ? La possibilité de voir à l'oeuvre le trio Messi-Neymar-Mbappé existe et c'est là la garantie d'un grand spectacle porte de Saint Cloud, où l'on pourra aussi apercevoir la pépite allemande Jamal Musiala.