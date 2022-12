Vidéo : le sacre de Lionel Messi en Coupe du Monde régale Twitter !

La suite après cette publicité

Une finale de Coupe du Monde historique. L'Argentine a dominé la France ce dimanche (3-3, t.a.b. 4-2) et est sacrée championne du Monde pour la troisième fois de son histoire. Et ce nouveau sacre, le premier depuis 1986 est en grande partie l'œuvre d'un homme : Lionel Messi ! À 35 ans, la Pulga a survolé cette finale avec un doublé et s'offre le premier mondial de son énorme carrière. C'est donc logiquement que la Twittosphère lui rend un hommage appuyé…