Premier League : Liverpool et Chelsea restent dans la course, Arsenal se relance bien

Après la courte victoire de Manchester City contre les Wolves (1-0), la 16e journée de Premier League se poursuivait ce samedi avec trois belles affiches. En lice pour tenir tête avec le leader mancunien, Liverpool recevait le Aston Villa de Steven Gerrard pour le retour de l'ex-capitaine des Reds à Anfield, ovationné par le public lors de son entrée sur la pelouse de son club de cœur. Avec Oxlade-Chamberlain en pointe, les Reds n'arrivaient pas à faire la différence au terme d'une première période assez faible en intensité, et ce, malgré une belle occasion de Salah (44e).

La suite après cette publicité

Dans ce match fermé, il aura fallu attendre une faute de Mings dans la surface pour voir le score basculer, grâce à un penalty transformé par l'inévitable Salah (1-0, 65e). Sans être flamboyant, Liverpool assure l'essentiel et conserve sa place de dauphin, à un point des Cityzens et avant de recevoir Newcastle United. Aston Villa et Gerrard devront se ressaisir chez la lanterne rouge Norwich, pour le compte de la 17e journée de PL.

Chelsea s'est fait très peur

Également à la lutte pour rester dans la course au titre, Chelsea devait s'imposer contre Leeds United et renouer avec le succès après sa défaite contre West Ham lors de la dernière journée (3-2). Mais après un tacle en retard d'Alonso dans sa propre surface, les Blues débutaient mal cette première période en concédant l'ouverture du score sur un penalty de Raphinha (1-0, 28e). Mieux dans le jeu après avoir été réveillés par ce but concédé, les hommes de Tuchel se montraient plus présents devant le but et cela a fini par s'avérer payant.

Après un bon travail d'Alonso pour rattraper son erreur, l'Espagnol trouvait Mount pour l'égalisation, peu de temps avant la mi-temps (1-1, 42e). Après la pause, les Blues reprenaient rapidement l'avantage après un penalty litigieux obtenu et transformé par Jorginho (2-1, 57e). Pas à l'abri durant toute la fin de rencontre, les Londoniens ont finalement concédé l'égalisation par Gelhardt (2-1, 84e), qui a bien coupé un centre au premier poteau (2-2, 83e).

Arsenal se relance

Il aura fallu attendre les arrêts de jeu pour voir Chelsea s'imposer dans les derniers instants, grâce à un doublé de Jorginho, sur un penalty encore litigieux (90e+4). En difficulté ces dernières semaines, les hommes de Tuchel, troisièmes, s'imposent et reviennent à un point des Reds, avant d'aller à Everton. De son côté, Leeds reste 15e avant un déplacement périlleux chez le leader : Manchester City.

Dans l'autre rencontre de la journée, Arsenal devait se relancer contre Southampton après deux défaites consécutives contre Manchester United (3-2) et Everton (2-1). Alors que Lacazette était titulaire pour cette rencontre, l'ex-buteur de l'Olympique Lyonnais s'est rapidement montré décisif après un beau mouvement collectif (1-0, 21e). Peu de temps après, Ødegaard faisait le break de la tête (2-0, 27e). Tranquilles et peu inquiétés, les Gunners ont aggravé le score après la pause, sur un corner repris par Gabriel (3-0, 62e). Une victoire nette, qui permet aux Londoniens de se relancer et de remonter à la cinquième place avant d'affronter West Ham lors de la prochaine journée.

Le classement de la Premier League

Les rencontres de l'après-midi