LdC : mobilisation énorme des supporters du PSG

Toute la planète football attend la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. En Allemagne, les Rouge et Bleu pourront compter sur le déplacement massif de ses fans puisque 26 Supporters Clubs seront représentés avec 290 supporters présents. Mais ce n’est pas tout. Partout dans le monde, les supporters parisiens seront présents.

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« À la veille de la demi-finale de la Ligue des Champions, les 180 Supporters Clubs du Paris Saint-Germain présents dans 92 pays se mobiliseront massivement avec de nombreuses "watch parties" organisées. De New York à Toronto , en passant par l’Europe où plus de 200 membres sont attendus à Madrid , 150 à Londres et plusieurs rassemblements prévus à Lisbonne et Oslo; et en Afrique où 900 personnes sont attendues à La Réunion, et un événement à Abidjan. La ferveur sera globale. Cette ferveur s’est particulièrement ressentie à l’occasion de l’ouverture du lieu de vie signature du Club Ici C’est Paris – La Maison Tokyo, où le public japonais s’est fortement mobilisé pour venir plonger dans l’univers du Paris Saint-Germain et afficher son soutien à l’équipe dans cette semaine cruciale. Cet engouement va se confirmer pour la demi-finale: la diffusion organisée dans un cinéma de 200 places par le Supporters Club Japon a déjà vendu toutes ses places pour accueillir les supporters pour le coup d’envoi du match à 4h du matin heure locale », indique le club de la capitale.

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