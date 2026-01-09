Barça : Iñigo Martínez se lâche au sujet de son ancien club

Iñigo Martínez, défenseur central d’Al-Nassr et ancien joueur du FC Barcelone, a décidé de ne pas garder la langue dans sa bouche. Interviewé par TV3, dans l’émission «Fanzone », celui-ci a évoqué un possible retour dans la ville catalane en janvier, avec un propos assez drôle face au journaliste Gerard Romero : « C’est impossible que Laporta mette autant d’argent », a-t-il ironisé en ajoutant qu’il se sentait très bien dans son club actuel en Saudi Pro League. Au cours de l’entretien, le défenseur central à l’allure conquérante à expliquer que sa saison au Barça avait été la meilleure de sa carrière, et qu’il continuait à suivre les matchs de la formation espagnole régulièrement.

Par ailleurs, celui-ci a analysé le match contre l’Athletic Club, un autre de ses anciens clubs, lors de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne (5-0) face aux joueurs de Flick : « J’ai été surpris parce que l’identité de l’Athletic est de serrer les 90 minutes. Ils ont enduré les 15 ou 20 premiers, mais ils se sont effondrés et n’ont pas su réagir. Le Barça n’a pas été à la hauteur au début, mais ils ont levé le drapeau blanc ». Confiant pour la finale qui a lieue dimanche à 20h face aux Madrilènes, le joueur basque a assuré : « J’ai regardé les 20 dernières minutes de Madrid et elles ne sont pas belles. Le Barça arrive avec beaucoup plus de confiance. Espérons que nous apprécierons », a-t-il conclu.