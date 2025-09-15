Manchester United : Rúben Amorim est déjà en grand danger !

La claque infligée par Manchester City à Manchester United (0‑3), ce dimanche lors du derby, pourrait bien marquer un tournant dans le mandat de Rúben Amorim. Déjà fragilisé par une série de résultats décevants, l’entraîneur portugais semble plus que jamais en sursis. Arrivé avec la réputation d’un tacticien innovant, Amorim peine, en effet, à imposer sa patte sur une équipe mancunienne en perte de repères. Face aux Skyblues, Manchester United a d’ailleurs été dominé de bout en bout, sans réaction ni caractère. Présent en conférence de presse après cette nouvelle claque reçue, l’ancien technicien du Sporting CP n’a, lui, pas esquivé ses responsabilités.

8 victoires en 31 matches de Premier League

«C’est ma faute, pas celle des joueurs», a-t-il ainsi déclaré, visiblement atteint. Oui mais voilà, au-delà du score, c’est bien l’attitude des joueurs mancuniens qui inquiète. Si le coach de 40 ans a reconnu une absence de «peur de perdre» dans son vestiaire, la nouvelle déroute à l’Etihad Stadium a mis en exergue l’apathie d’une équipe peu concernée et incapable de répondre dans les moments clés. Un revers d’autant plus problématique, qu’il a été vécu sous les yeux de Sir Jim Ratcliffe, actionnaire minoritaire, Omar Berrada, PDG, et Jason Wilcox, directeur sportif…

En pleine tourmente et alors que Manchester United pointe, aujourd’hui, à une décevante 14e place en Premier League, celui qui n’a remporté que 8 victoires en 31 matches de championnat depuis sa nomination se retrouve logiquement discuté d’autant plus avec un nouveau mercato estival à 230 M€. Ce lundi, plusieurs médias britanniques évoquent, à ce titre, des discussions en interne sur un possible changement de cap, qui plus est après la récente élimination face à Grimsby Town, écurie de D4 anglaise, en League Cup. Des doutes également exprimés par un certain Gary Neville, ancienne légende de Manchester United désormais consultant pour Sky Sports.

Amorim sur la sellette ?

«Man Utd est 14e, nous n’en sommes qu’à quatre matchs. On ne peut pas entrer en octobre alors que Manchester United est 14e ou 15e du championnat, sinon l’entraîneur sera en difficulté. Ils doivent commencer à gagner rapidement. La semaine prochaine, s’ils perdent [contre Chelsea], ils passeront 15e ou 16e. Après cinq matchs, on est en octobre et ils sont dans la moitié basse du classement. Et c’est impossible, après avoir dépensé 200 millions de livres sterling et lui avoir offert une pré-saison», indiquait l’ex-défenseur.

Et d’ajouter : «il faut que la situation change rapidement, et l’idée de l’entraîneur doit être acceptée très rapidement par les joueurs. Je m’inquiète pour l’entraîneur, je m’inquiète de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je ne pense pas que ce soit le moment de paniquer, mais j’ai déjà vu ça, nous avons vu ce film». Pour éviter l’implosion, Amorim devra rapidement redresser la barre. Une série de victoires, un regain de compétitivité et un retour à un football convaincant sont désormais indispensables. Sans cela, la direction pourrait trancher plus vite que prévu car à Manchester, le temps de la patience semble révolu et pour Rúben Amorim, le compte à rebours est peut-être déjà lancé…