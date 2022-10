Adil Rami consultant pour le Mondial

Alors que la grande messe du football mondial se rapproche, le dispositif prend, progressivement, forme. Dans cette optique, L'Equipe indique, ce dimanche, que le défenseur de Troyes Adil Rami, champion du monde en 2018 avec les Bleus, sera consultant pour TF1 lors de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

«C'est une figure des Bleus. Il connaît bien Didier Deschamps et pas mal de joueurs de l'équipe de France. Puis il apporte son capital sympathie et s'exprime bien», a notamment assuré Julien Millereux, le directeur des sports de TF1. Pour rappel, TF1 diffusera, en clair, 28 affiches de la Coupe du monde (beIN Sports propose l'intégralité sur le payant) : 16 rencontres du premier tour, dont les trois matches des Bleus, cinq huitièmes, trois quarts de finale, les demies, la petite finale et la finale.