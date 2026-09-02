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Galatasaray se fait prêter El-Chadaille Bitshiabu

Par Aurélien Macedo
1 min.
El Chadaille Bitshiabu @Maxppp

Proche du Racing Club Lens durant ce mercato estival avant que Jean-Clair Todibo rejoigne les Artésiens, El-Chadaille Bitshiabu (21 ans) se cherchait une porte de sortie en cette fin de mercato. Le défenseur central tricolore voulait retrouver du temps de jeu après quelques saisons difficiles au RB Leipzig. Alors que le mercato turc ferme ce vendredi soir, Galatasaray a bouclé l’opération avec un prêt payant de 2 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 28 millions d’euros.

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«Le joueur de football professionnel El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana a conclu un accord avec lui-même et son club, RasenBallsport Leipzig GmbH, concernant son transfert temporaire avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, le montant du transfert temporaire étant fixé à 2 000 000 d’euros. Le montant de l’option d’achat s’élève à 28 000 000 d’euros. L’option d’achat est subordonnée à la demande de notre club. Conformément à l’accord conclu, un salaire fixe net de 2 000 000 d’euros sera versé au joueur pour la saison 2026-2027. Nous informons le public avec respect», peut-on lire dans un communiqué.

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