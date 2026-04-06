OM : la première sortie musclée du nouveau président marseillais

La course à la Ligue des champions est totalement relancée en Ligue 1. Dimanche soir, l’Olympique de Marseille est tombé face à une solide équipe monégasque et a concédé une nouvelle défaite (1-2), relançant complètement le suspense dans la lutte pour le podium. Actuellement quatrièmes, les coéquipiers de Leonardo Balerdi sont désormais devancés d’un point par Lille, tandis que Monaco est revenu à leur hauteur. Dans le même temps, Lyon reste à un point, alors que le Stade Rennais demeure en embuscade.

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À six journées de la fin, le club phocéen n’a plus le droit à l’erreur s’il souhaite retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Face à cette situation, Alban Juster, président intérimaire après la mise à l’écart ayant entraîné le départ de Pablo Longoria, a tenu à s’exprimer en zone mixte ce dimanche. « Vous le savez, ce soir, nous sommes tous très déçus, très frustrés du résultat. Mais je crois que nous avons aussi vu une prestation très correcte, très cohérente, probablement l’une des meilleures depuis plusieurs mois », a-t-il d’abord expliqué.

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L’OM veut s’appuyer sur le positif

Avant de rappeler les objectifs du club pour cette fin de saison : « Le plus important est de capitaliser sur cette prestation, sur le travail réalisé par Habib (Beye) et son staff au quotidien, et d’utiliser tout ce qui a été positif ce soir lors des six prochains matches pour aller chercher l’objectif que nous nous sommes fixé en début de saison : le podium », a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de retenir les éléments encourageants malgré la frustration.

« Rien n’est joué. Le résultat nous est défavorable, mais il nous reste six matches. Un dernier mot pour nos supporters, qui se sont encore déplacés en nombre ce soir malgré quelques difficultés pour nous rejoindre : ils nous ont soutenus du début à la fin, merci à eux », a conclu Alban Juster. Pour éviter toute tension supplémentaire, l’Olympique de Marseille devra désormais répondre présent devant son public face au FC Metz lors de la prochaine journée, dans une course au podium plus indécise que jamais entre cinq prétendants.