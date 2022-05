L'OM peut-il tout perdre ?

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille est KO debout. Hier soir, les Phocéens voulaient remporter la demi-finale de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord Rotterdam. Un combat disputé sur le ring de l'Orange Vélodrome dans un stade quasiment plein et bouillant. Tout était donc réuni pour que les hommes de Jorge Sampaoli s'adjugent ce second round après avoir été battus 3 à 2 il y a une semaine aux Pays-Bas. Mais finalement, les Marseillais ont tristement échoué.

Forts des conseils de l'entraîneur de l'OL Peter Bosz, les Néerlandais, bien en place défensivement, ont obtenu un match nul (0-0) qui leur a permis de se qualifier pour la finale. Au tapis, l'OM peut avoir des regrets. Imprécis face au but et peu inspirés dans le jeu, les Olympiens ne sont pas parvenus à marquer malgré plusieurs occasions. Une terrible désillusion pour les joueurs qui rêvaient de la finale de la C4, quatre ans après avoir été en finale de la Ligue Europa face à l'Atlético de Madrid à Lyon.

Elimination en C4 et blessure de Payet

Une soirée qui a été un cauchemar de bout en bout pour les Phocéens puisque Dimitri Payet est sorti sur blessure à la 30ème minute de jeu. Touché au mollet, le Français sera absent à Lorient dimanche. Mais il pourrait manquer la fin de saison. Hier soir, Jorge Sampaoli confiait : «en ce qui concerne Payet, nous ignorons la gravité de la blessure. Les médecins verront demain (aujourd'hui), on verra le niveau de gravité».

En cas de longue absence, synonyme de fin de saison, ce serait une très mauvaise nouvelle pour l'OM. Auteur d'une super année (16 buts et 13 assists toutes compétitions confondues), le capitaine marseillais est un leader sur et en dehors du terrain. Le perdre à ce moment de la saison pourrait être dévastateur pour les Olympiens. Hier soir, ils ont dû composer sans lui. Et on a vu que ce n'était pas fameux, alors que Sampaoli a lancé Milik pour le remplacer.

L'OM sous pression en L1

Le coach argentin devra trouver des solutions car l'OM joue très gros en Ligue 1. Deuxièmes à trois journées de la fin, les Marseillais (65 points) sont pourchassés par le Stade Rennais (62 points) et l'AS Monaco (62 points), tous deux troisièmes ex-aequo. Il ne faut pas oublier non plus Nice (60 points), qui aura son mot à dire. Pour être tranquille et être assuré de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le club phocéen doit gagner ses trois derniers matches.

Mais la mission ne sera pas simple. Dimanche, Marseille se rendra à Lorient (16e, 34 points), qui n'est pas encore assuré du maintien. Autant dire qu'il ne faudra pas prendre ce match à la légère. Ensuite, l'OM enchaînera avec un deuxième déplacement en Bretagne. Cette fois-ci à Rennes. Un match important pour le podium et une place en Champions League. Enfin, les coéquipiers de Steve Mandanda termineront l'année à domicile contre Strasbourg (6e, 57 points), qui peut décrocher une place en Coupe d'Europe.

Mauvaise dynamique pour les Phocéens

Le sprint final de la saison ne sera pas une partie de plaisir pour l'OM, qui reste sur une mauvaise dynamique. Après une jolie série de 10 victoires en 11 matches toutes compétitions confondues, le club présidé par Pablo Longoria s'est écroulé au plus mauvais moment. En une semaine, Marseille s'est incliné face au Feyenoord Rotterdam (3-2, 28 avril) avant d'être giflé par l'OL en L1 (3-0, 1er mai) et de concéder le nul face aux Néerlandais hier donc (0-0). Pas très rassurant d'autant que les poursuivants de l'OM sont plutôt en forme. Rennes, qui va affronter Nantes, Marseille et Lille, reste sur deux succès.

Monaco, qui va jouer Lille, Brest et Lens, fait bien mieux avec 7 victoires de suite. Enfin, Nice, qui jouera deux fois à domicile (ASSE et Lille) avant d'aller à Reims, vient d'enchaîner deux succès. Des dynamiques contraires à celle de l'OM, qui pourrait perdre tout en quelques jours. Il faut donc digérer et se remobiliser au plus vite pour les Phocéens, d'autant que terminer seconds est impératif puisque suite à l'élimination de Leipzig en C3, le troisième de Ligue 1 devra passer par le troisième tour préliminaire et un possible barrage pour jouer la phase de groupes de C1. L'OM sait quoi faire pour s'éviter un été bourbier et surtout terminer sa saison en beauté !