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Bundesliga

RB Leipzig : Yan Diomandé de retour à l’entraînement

Par Josué Cassé
Yan Diomandé @Maxppp

C’est l’un des gros dossiers de ce mercato estival. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui a depuis décidé de se retirer, mais surtout du Real Madrid, Yan Diomandé reste pour l’heure un joueur du RB Leipzig.

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Ce lundi, l’international ivoirien de 19 ans a d’ailleurs fait son retour à l’entraînement avec l’écurie allemande. Reste désormais à savoir combien de temps le jeune crack restera outre-Rhin…

Pub. le - MAJ le
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