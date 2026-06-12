CdM 2026 : Gianni Infantino se moque de l’Italie

Ces derniers jours, Gianni Infantino, président de la FIFA, est plus que jamais sous le feu des projecteurs. En effet, ses déclarations autour de la Coupe du Monde 2026 ne passent pas inaperçues, notamment après plusieurs polémiques sur le continent nord-américain. Avant le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, celui-ci s’est d’ailleurs exprimé au micro de CazéTV sur la possibilité d’un futur élargissement de la compétition. Le dirigeant helvético-italien en a aussi profité pour lancer une pique à l’Italie, encore absente du tournoi cet été.

La suite après cette publicité

« Il nous faut d’abord observer comment se déroulera cette première Coupe du Monde à 48 équipes. Il est clair que chaque qualification représente un événement majeur. Nous avons même envisagé 64 équipes. Il y aurait une participation accrue et une implication mondiale plus importante », a-t-il indiqué au média brésilien, avant de fracasser la Botte. « L’Italie se qualifierait peut-être avec 64 équipes… On pourrait même aller jusqu’à 208 pour voir si elle y arrive (rires) ». Les supporters vont apprécier…