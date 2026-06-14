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CdM 2026, Argentine : le voyage cauchemardesque de Marcos Senesi

Par Samuel Zemour
1 min.
Marcos Senesi avec Bournemouth @Maxppp
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Appelé en urgence par Lionel Scaloni pour remplacer Leonardo Balerdi, blessé avant la Coupe du monde 2026, Marcos Senesi a vécu un véritable périple avant de rejoindre le camp de base de l’équipe d’Argentin, à Kansas City. Alors qu’il profitait de ses vacances à Ibiza, le défenseur de 29 ans a dû rejoindre en urgence les États-Unis en passant par Francfort, puis Chicago pour rallier ses nouveaux coéquipiers. Mais les ennuis ne se sont pas arrêtés là pour l’ex-joueur de Bournemouth. Selon TyC Sports, l’avion qui devait l’emmener à Kansas City a été immobilisé pour des problèmes techniques alors que les passagers avaient déjà embarqué.

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Contraint de débarquer puis d’attendre plusieurs heures, Senesi est finalement arrivé au camp argentin avec deux heures de retard. Comme si cela ne suffisait pas, le nouveau joueur de Tottenham a également constaté à son arrivée que sa valise avait été perdue. Malgré ces péripéties, l’ancien défenseur de Bournemouth a pu intégrer le groupe et participer à son premier entraînement avec l’Albiceleste avant l’entrée en lice des champions du monde face à l’Algérie, le 17 juin prochain (3h).

Pub. le - MAJ le
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