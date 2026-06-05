Mercato : la stratégie risquée du PSG avec Julian Alvarez

Julian Alvarez vous avez manqué ? Pas de problème, vous allez être servi ce vendredi avec de nouvelles informations concernant l’international argentin. Actuellement avec l’Albiceleste, qui lui réserve un traitement spécial en raison d’une blessure à la cheville gauche contractée lors de la 1/2 finale aller de Champions League face à Arsenal. L’attaquant avait joué et aggravé sa blessure après avoir reçu une injection. Bien qu’il ait reçu le feu vert du staff médical argentin pour s’entraîner avec la sélection de Lionel Scaloni, il n’a pas encore repris. Ce qui suscite une certaine inquiétude chez les champions du monde 2022 actuellement installés dans leur camp de base de Kansas City.

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Julian Alvarez s’agace en coulisses

Mais ce n’est pas le seul sujet de préoccupation pour l’Araignée. Son avenir est toujours au centre des débats. Pour rappel, Arsenal, le PSG et le Barça, qui aurait sa préférence, suivent son cas. De son côté, l’Atlético de Madrid, qui lui a proposé une prolongation de contrat, reste solide sur ses appuis pour le moment. Ce vendredi, El Chiringuito indique pourtant que des échanges ont eu lieu ces 48 dernières heures entre les deux clubs espagnols et le clan Alvarez. Malgré les tweets assassins des Colchoneros, les Culés continuent d’avancer sur ce dossier épineux. Dans le même temps, ESPN Argentina indique que l’avant-centre de 26 ans est très en colère contre les Madrilènes.

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En effet, il n’a pas apprécié que personne au club ne prenne de ses nouvelles ou même ne lui dise au revoir avant qu’il s’envole pour le Mondial. Il estime avoir fait de gros efforts et pris des risques avec sa santé pour aider son équipe, qui ferait preuve d’ingratitude. Le clan Alvarez est également furieux que les Madrilènes ne répondent pas à la proposition du Barça. Tout cela le contrarie fortement. Sport confirme et ajoute que face à cette situation tendue, il préfère rester silencieux pour le moment. La publication catalane explique encore qu’il souhaite signer au Barça. Tout en précisant qu’il n’a pas fermé la porte au PSG. Mais le club français n’est pas en première place dans sa hiérarchie.

Paris a une stratégie

Ce qui va dans le sens des informations publiées ces derniers jours concernant un retrait des champions d’Europe. Ils veulent recruter un joueur qui veut vraiment les rejoindre et pour lequel Paris est une priorité. Mais Sport indique ce vendredi que Paris n’a pas dit son dernier mot pour Julian Alvarez. Ainsi, on apprend que les Franciliens restent ouverts à la discussion pour l’attaquant. Ils envisagent une période de réflexion durant laquelle ils ne négocieront pas et ne prendront aucun contact afin de voir comment les choses évoluent et si le joueur peut reconsidérer sa position. La piste menant à l’Argentin n’est clairement pas écartée selon Sport. D’autant que le PSG sait que l’Atlético préfère lui vendre le joueur.

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Les Colchoneros ne souhaitent pas céder l’Argentin au Barça. En cas de vente, Paris ou un autre club hors de la Liga sera privilégié. Le PSG a ses chances et compte sur le temps et la patience pour attirer l’Araignée dans sa toile. Ce qui est risqué avec tant de clubs dans le coup. Malgré un montant de 150 M€ demandés par les Madrilènes, Paris, qui n’est pas disposé à payer autant, compte inclure un ou deux joueurs dans la transaction. Kang-In Lee et Gonçalo Ramos sont cités. Tout cela dépendra de Julian Alvarez. Aujourd’hui, c’est en Catalogne qu’il se voit jouer. Mais il ne dit pas non au PSG. Arsenal, qui est aussi sur le coup, n’est en revanche pas mentionné. Le mercato est encore long et tout peut changer. D’autant que le PSG a des arguments et ne s’affole pas, conscient qu’il a toujours un coup à jouer. La balle est pour le moment dans le camp de l’attaquant et des Colchoneros.