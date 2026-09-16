Matías Fernández-Pardo prend très cher pour ses débuts à Newcastle

Une page s’est tournée cet été avec le départ inattendu d’Eddie Howe. Matthias Jaissle lui a succédé à quelques jours du début de saison et doit composer avec certains éléments arrivés tardivement. C’est le cas avec Matías Fernández-Pardo (21 ans), dont la signature a été obtenue le 1er septembre, dans les dernières heures du mercato, en échange de 65 M€. Il était temps que le dossier se concrétise. Le joueur voulait s’en aller pour évoluer à l’étage supérieur, et avait été écarté par le LOSC. Après deux premières apparitions où il est entré en cours de match, le Belge avait l’occasion de montrer sa valeur à son entraîneur en démarrant face à Leeds lundi dernier.

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Mais le moins qu’on lui puisse dire, c’est qu’il s’est loupé, comme l’ensemble de son équipe du reste, largement battue 4-1. Titulaire dans un rôle de milieu offensif axial intégré à un 4-2-3-1, Fernández-Pardo évoluait en soutien de Wissa, aidé par Barnes et Murphy sur les ailes. Il a joué pendant un peu moins d’une heure (57 minutes) où il n’a touché que 18 ballons, avant son remplacement par Joe Willock. Les Magpies étaient déjà menés 3-0… Recrue phare de l’été (5e plus gros transfert de l’histoire du club tout de même), il allait forcément être observé de près. La déception est à la hauteur des attentes et la presse anglaise s’en est donnée à cœur joie.

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Une soirée à oublier

« Matías Fernández-Pardo est passé presque inaperçu lors de ses débuts en tant que titulaire », a entamé The Athletic dans son compte rendu de la rencontre comptant pour la 4e journée de Premier League. Le média faisait remarquer qu’« il n’a pas touché le moindre ballon dans la surface de réparation au cours d’une première mi-temps où Newcastle n’a réussi qu’un seul tir, à la 40e minute alors que le score était déjà de 2-0. » The Chronicle, média local du Tyne and Wear, n’est pas tendre non plus à l’égard de l’ex-Lillois. « Sa nervosité a donné le ton d’une soirée à oublier » est-il écrit en référence à une frayeur avec un dégagement raté dès la 2e minute.

Tout le monde s’accorde sur les difficultés de Matías Fernández-Pardo pour sa première titularisation avec Newcastle United, là où ses premières minutes contre Bournemouth à St’ James Park avaient été bien accueillies. Les réseaux sociaux n’ont pas été tendres non plus. Il a même été comparé à « un lapin pris dans les phares. » Il aura d’autres opportunités de se montrer sous un meilleur jour. Ça vaut pour le collectif également. 12es de Premier League, les Toons réalisent un début de saison poussif après avoir perdu de nombreux cadres cet été (Tonali, Guimaraes, Gordon). «C’est difficile à accepter, mais c’est l’occasion d’apprendre. Il ne reste pas beaucoup de temps avant le prochain match à domicile pour montrer que nous savons réagir», commentait simplement Jaissle après la défaite de lundi soir.