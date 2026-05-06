Bayern - PSG : Laurent Blanc s’attend à un nouveau match historique

Le PSG réalisera-t-il un doublé historique ? À ce jour, les hommes de Luis Enrique retiennent leur souffle, puisque la manche retour face au Bayern Munich (ce soir à 21h00) s’annonce bouillonnante. Lors du match aller, le spectacle était au rendez-vous (5-4 pour les Parisiens) et tout le monde s’attend donc à revoir un match d’anthologie. Laurent Blanc, ancien coach de la capitale, a accordé une interview au Parisien avant la rencontre. Et il semble très impatient. « Je connais bien Luis Enrique, moins Kompany mais il a l’air d’être fait du même bois. Ni l’un ni l’autre ne changera sa vision du football. Et ça, c’est une force. Bien sûr, au final, un seul club se hissera en finale. Mais je m’attends à une seconde rencontre de très haut niveaux. Les deux coachs ont été extraordinaires » a-t-il indiqué au quotidien.

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Puis, il a poursuivi en analysant le choc sensationnel au Parc des Princes « Quand il y avait 5-2, Luis Enrique s’est peut-être dit : "On a moyen de gagner 6 ou 7 à 2", il savait qu’à tout moment il pouvait marquer. Le seul problème, c’est que le Bayern était, lui aussi, en capacité d’inscrire un but à chaque offensive. Les Allemands méritaient de revenir, car eux aussi ont été très bons. Au vu du match, ce 5-4 me semble plus juste que 5-2. Certains diront : "On a vu trop de buts". Je n’en vois jamais assez. C’est le football que j’aime ». Rendez-vous à l’Allianz Arena, pour savoir qui rejoindra Arsenal en finale à Budapest.

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