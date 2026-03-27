Tottenham : un groupe de supporters refuse l’arrivée de De Zerbi… à cause de Greenwood

Une association de supporters des Spurs ne veut pas de Roberto De Zerbi sur le banc londonien. En effet, l’association LGBTQI+, Proud Lilywhites, s’en est prise à l’ex-technicien de l’Olympique de Marseille - évoqué comme favori pour succéder à Igor Tudor - pour les prises de position de l’entraîneur italien concernant Mason Greenwood, jugées incompatibles avec les valeurs d’inclusion et de responsabilité que le club doit incarner, d’après eux.

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Dans un long communiqué, les supporters estiment que défendre publiquement Greenwood en minimisant la gravité des faits envoie un mauvais signal. «Quand quelqu’un à ce poste défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood et présente les faits d’une façon qui minimise la gravité de ce qui s’est passé, cela compte, non seulement en soi, mais par le signal que cela envoie (…) Nous demandons de la responsabilité, de la transparence et un leadership qui reflète les valeurs que ce club prétend défendre. Cela doit signifier quelque chose. Non à De Zerbi». Le message est passé.