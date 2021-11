Manchester United : Jesse Lingard veut toujours partir

Le départ d’Ole Gunnar Solskjaer rebat les cartes du côté de Manchester United. Si des joueurs avec moins de temps jeu comme Donny van de Beek, Dean Henderson, Anthony Martial, Eric Bailly, Alex Telles ou Diogo Dalot ont l’espoir de jouer plus souvent, Jesse Lingard souhaite lui toujours quitter les Red Devils, indique le Daily Mail.

La suite après cette publicité

L’international anglais reprochait à l’entraîneur norvégien de ne pas avoir tenu sa promesse, à savoir le faire jouer plus souvent que la saison passée. Mais il n’est pas en meilleurs termes avec ses dirigeants, qui lui ont proposé une prolongation de contrat avec un salaire inférieur à celui qu’il perçoit actuellement. Le lien est donc rompu et même si Solskjaer n’est plus en poste, l’avenir de Lingard, sous contrat jusqu'en juin 2022, semble s’écrire loin d’Old Trafford.