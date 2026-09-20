Lionel Messi a fait un énorme don à Barcelone

Ambassadeur de l’UNICEF, Lionel Messi a transmis une donation de 2,6 millions d’euros pour la construction d’un grand complexe hospitalier dédié au traitement du cancer infantile à Barcelone. Le SJD Pediatric Cancer Center de Barcelone pourra accueillir pas moins de 400 patients par an et permettra de regrouper en un seul lieu les différents services liés au traitement du cancer infantile.

La suite après cette publicité

Un nouveau joli geste de l’attaquant de l’Inter Miami, réputé pour mener des actions dans la santé, l’éducation et le sport. Sur le site de son fonds caritatif, on peut d’ailleurs y trouver toutes les actions entreprises comme la promotion de la recherche sur la leucémie infantile, un don de matériel pour un hôpital de sa ville de naissance, Rosario, ou encore un projet de lutte contre la malnutrition d’enfants au Mozambique.