Coupe de France

CdF : Rodez prend la porte contre Canet-en-Roussillon, le Red Star éliminé par une N2

Le trophée de la Coupe de France @Maxppp
Canet Rodez

Canet verra les 32es de finale de Coupe de France. Connu pour son exploit réalisé en 2021 face à l’OM, le club de National 3 a encore créé la sensation en s’imposant face à Rodez ce samedi (1-0). Une performance majuscule, qui permet au club amateur de rallier le prochain tour, et de potentiellement affronter un club de Ligue 1.

Rodez Aveyron Football
⏱️ 90' | C'est terminé, le RAF est éliminé de la @coupedefranceCA 😕

Félicitations au Canet RFC pour la qualification, bon courage pour la suite 🤝

On se focus désormais sur la @Ligue2BKT, avec un déplacement à l'@estac_officiel, samedi, à 14h 🔜

1️⃣ - 0️⃣ #CRFCRAF
Voir sur X

En parallèle, Biesheim a aussi surpris le Red Star. Accrocheurs, les joueurs de National 2 ont amené leurs adversaires du jour jusqu’aux tir au but, avant de s’imposer. Montpellier, Sochaux, Reims, Amiens ou encore Orléans, ont de leur côté fait le travail parmi les clubs professionnels.

