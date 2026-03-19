Les clubs de Ligue 1 ont déçu tout le monde en Europe !

Le retour des fameux jeudis noirs du football français. Après cette semaine européenne, il n’y a plus que deux représentants français engagés en compétition européenne : le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ainsi que Strasbourg en Conference League. À titre comparatif, la Liga a encore six clubs en course dans les trois compétitions, alors que l’Angleterre en compte cinq, contre trois pour la Bundesliga et le Portugal.

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Ce jeudi, le Racing a ainsi fait le boulot - non sans souffrir - contre les Croates de Rijeka, et les Alsaciens ont obtenu leur ticket pour les quarts, où ils affronteront les Allemands de Mayence. Ce que l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à faire contre le Celta de Vigo en Europa League. Après un parcours presque parfait en poules et un tableau qui s’annonçait plutôt abordable, l’équipe rhodanienne s’est cassé les dents sur une écurie espagnole qui tourne certes bien dans son championnat, mais qui semblait plutôt prenable. Certes, l’expulsion de Niakhaté n’a pas aidé, mais les Espagnols avaient eux aussi joué en infériorité numérique pendant une bonne partie du match aller, et l’OL avait dû se contenter d’un nul (1-1).

Il n’y a plus de clubs de Ligue 1 en Europa League

Une prestation décevante, qui s’inscrit dans un contexte de crise globale du côté lyonnais, où les blessures n’aident pas. Mais clairement, il peut y avoir de la frustration, puisque l’équipe de Paulo Fonseca semblait clairement avoir une carte à jouer dans cette compétition. Le LOSC a lui aussi pris la porte, s’inclinant contre Aston Villa (3-0 au cumulé). Un rival tout de même plus coriace que le Celta, et qui partait favori, mais la différence de niveau, que ce soit sur le plan physique, technique ou tactique, était flagrante. Ce sont pourtant deux équipes d’un calibre similaire dans leur championnat.

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Tout ça, sans oublier une équipe de l’OGC Nice qui avait déjà été éliminée dès les poules d’Europa League, terminant à une terrible trente-troisième place au classement général, alors que l’OM et l’AS Monaco ont pris la porte dès les poules de Ligue des Champions pour les premiers, et en barrages pour les seconds (contre un club de Ligue 1, le PSG, certes). De quoi remettre en question le niveau de la Ligue 1 ? A-t-on tendance à voir nos clubs bien plus beaux que ce qu’ils ne sont réellement ? Une chose est sûre : il y a de quoi être déçu…