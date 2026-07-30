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Lecce : porté disparu pendant 18 jours, Lameck Banda a été retrouvé

Par Aurélien Macedo
Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp

Attendu le 12 juillet dernier pour la reprise avec Lecce, l’attaquant Lameck Banda (25 ans) ne s’est jamais rendu du côté de l’Italie et n’est jamais parti de Zambie. De quoi inquiéter du côté de Lecce face à cette situation floue.

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Finalement, le joueur aurait bien donné signe de vie selon Sky Italia. Toujours en Zambie, il aurait informé une source extérieure au club qu’il allait bien, mais qu’il ne voulait pas revenir en Italie. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et veut changer de club.

Pub. le - MAJ le
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