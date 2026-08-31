OL : ça bouge à Arsenal pour Malick Fofana

Privé de Ligue des Champions suite à sa défaite en barrages face au Fenerbahçe (1-1, 1-2), l’Olympique Lyonnais ne touchera pas le gros chèque promis en cas de qualification. Encadré par le gendarme financier du football, le club rhodanien reste donc obligé de vendre ses éléments à grosse valeur marchande pour espérer renflouer ses caisses. Sans surprise, Malick Fofana (21 ans) en fait partie. Au sortir de la désillusion européenne, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean avait toutefois surpris en laissant entendre que le jeune ailier gauche pourrait rester sur les bords du Rhône.

La suite après cette publicité

« C’est possible qu’il reste, il y a plusieurs clubs actifs sur Malick mais on a un plan et on va s’y tenir, on sait ce qu’on doit faire. On ne va pas changer de cap. On a quatre jours pour adapter notre situation, il faut vendre. Ce n’est pas une question de prix, c’est une question d’options pour nous et il faut faire le meilleur pour nous ». Depuis, la tendance reste quand même à un départ. D’autant que nous vous avons révélé que l’international belge (5 sélections, 1 but) avait été proposé à Arsenal.

La suite après cette publicité

Arsenal a besoin d’un deuxième ailier gauche

Une solution qui semble davantage convenir au principal intéressé. Sunderland et Hull City étaient également sur le coup, mais Fofana n’a pas voulu entendre parler des Black Cats ni des Tigers. RMC Sport nous apprend également que Crystal Palace et Pierre Sage ont tenté leur chance, mais que les Eagles n’ont pas réussi non plus à séduire le Diable Rouge. En revanche, le média français que l’ancien pensionnaire de La Gantoise est très intéressé à l’idée de porter le maillot des Gunners. Selon nos informations, le joueur a déjà parlé avec Mikel Arteta.

De son côté, Arsenal n’a pas fait d’offre officielle à l’OL, mais les Londoniens ont bougé dans ce dossier. RMC Sport précise en effet que les champions d’Angleterre en titre envisagent désormais l’option Fofana et ont demandé des renseignements concernant la faisabilité de l’opération. Pour rappel, les Gunners ont besoin d’étoffer leur aile gauche. Ils ont bien recruté Christos Tzolis (24 ans), mais ils ont vendu Gabriel Martinelli et Leandro Trossard. Il leur faut donc un deuxième ailier pour tourner avec le Grec. Malick Fofana sera-t-il l’élu ?