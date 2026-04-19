Du R2 au monde pro en 5 ans… l’épopée totalement dingue de l’US Thionville Lusitanos

Même en poussant vos parties de Football Manager à l’extrême, vous n’auriez jamais eu la folie d’en rêver. Et pourtant, loin des jeux de simulation, Thionville l’a fait. En grattant un point hier lors de son match à Colmar (0-0), le club mosellan a officiellement validé sa montée dans la future Ligue 3 professionnelle, qui verra le jour à partir du 1er juillet prochain.

La suite après cette publicité

Avec 13 points d’avance sur Bourges à quatre journées de la fin, les joueurs de Julien François (ancien joueur de L1 et de L2 passé par Grenoble, Metz ou Le Havre) sont d’ores et déjà champions de leur poule de National 2. Un exploit monumental pour un club qui évoluait il y a cinq ans en… Régional 2, et rendu possible grâce à un collectif bâti autour de joueurs d’expérience. Parmi eux : Muamer Aljic, passé par les centres de formation de l’ASSE et de Niort et établi à ce niveau-là, Samed Kılıç, ancien grand espoir d’Auxerre qui a par la suite fait carrière en Turquie, ou encore Alexis Gouletquer, ancien du Mans et meilleur buteur du club présidé par François Ventrici.

Trois clubs lorrains dans le monde professionnel la saison prochaine

Né de la fusion entre le Thionville FC et Thionville ASPSF, l’Union sportive Thionville Lusitanos a ainsi connu quatre montées sur les cinq dernières saisons. L’année dernière déjà, le club mosellan, alors promu en N2, s’était longtemps autorisé de rêver d’une montée, avant de terminer à une jolie 4e place. Et cette saison encore, l’épopée des Thionvillois a fait forte impression à l’échelle locale, au point de voir certains supporters de Metz tourner le dos à leur club pour se rediriger vers les matchs du petit poucet du département.

La suite après cette publicité

Le club phare du coin, le FC Metz, a d’ailleurs félicité son homologue suite à sa montée ce dimanche : «l’US Thionville Lusitanos promu en Ligue 3. Un grand bravo à notre voisin thionvillois champion et donc promu après une saison exceptionnelle au quatrième échelon français», écrit le club à la Croix de Lorraine sur son compte Facebook. Avec Metz, probablement en Ligue 2 la saison prochaine, Nancy, qui lutte encore pour sa survie en seconde division, et donc désormais Thionville, ils seront trois clubs lorrains à évoluer dans le giron professionnel la saison prochaine.