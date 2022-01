OL - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La 20e journée de Ligue 1 se termine ce soir avec un choc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Gones optent pour un 3-4-2-1 avec Anthony Lopes dans les cages. Devant lui, Damien Da Silva, Jérôme Boateng et Castello Lukeba prennent place. Les rôles de pistons sont assurés par Léo Dubois et Emerson Palmieri. Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret forment le double pivot. Seul en pointe, Moussa Dembélé est soutenu par Lucas Paqueta et Houssem Aouar.

De son côté, le Paris Saint-Germain s'articule en 4-3-3 avec Keylor Navas comme dernier rempart. Colin Dagba, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes constituent la défense. Leandro Paredes est positionné en sentinelle auprès de Marco Verratti et Ander Herrera. Le trio offensif voit les titularisations de Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi et Kylian Mbappé.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Dubois, Guimaraes, Caqueret, Emerson - Paqueta, Aouar - Dembélé

Paris Saint-Germain : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Verratti, Paredes, Herrera - Wijnaldum, Icardi, Mbappé