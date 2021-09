Javier Tebas dézingue le football français après les derniers incidents !

Javier Tebas adore tapé sur la Ligue 1 et notamment le PSG mais cette fois-ci, c'est tout le football hexagonal qui prend. Le président de la Liga n'a pas hésité à critiquer les derniers incidents vus en tribunes, sur les pelouses et même en dehors des stades français, comme à Montpellier, Nice et encore plus récemment à Paris, Metz et Angers. Selon lui, ces événements ne pourraient pas arriver en Espagne où des mesures de sensibilisation ont été prises il y a un moment déjà. Il s'est exprimé ce jeudi à l'occasion du World Football Summit, un think tank sur l'industrie du football, qui a lieu les 22 et 23 septembre au Wanda Metropolitano à Madrid.

«Il y a huit ans, nous avons lancé une campagne stricte contre la violence, avec nos clubs parce que ça a vraiment nui à l'image de notre compétition au niveau mondial. Ce n'est pas tant tel groupe de supporters ou telle équipe. Parce qu'ici en Espagne, les gros titres étaient juste : "Violences dans le football français." Donc ça nuit vraiment au championnat, les gens ne veulent pas voir le football lié à la violence. Les gens veulent profiter du sport sans se retrouver mêlés à des situations violentes. En France, malheureusement, il y a eu beaucoup de violence, même dans les matches de pré-saison je crois, avec l'OM. Cette violence n'est pas bonne et ce sujet doit être pris très au sérieux. (...) Si le football français veut grandir, devenir un pionnier dans le monde, la première chose qu'ils ont à faire est d'éradiquer ces épisodes violents car ils nuisent à l'image du championnat à travers le monde.» La Ligue et le football français en général apprécieront...