La belle affaire Kenny Rocha Santos plait en Ligue 2

Promu en Ligue 2 aux côtés du Mans FC et de Boulogne-sur-Mer la saison passée, Nancy a longtemps tremblé avant de décrocher son maintien dans le sprint final. Avec l’arrivée d’Oswald Tanchot pour succéder à Pablo Correa sur son banc, le club lorrain a l’intention de s’établir à ce niveau et de se renforcer. Dans cette optique, Nancy tente actuellement d’attirer l’un des meilleurs joueurs de Ligue 3 : Kenny Rocha Santos, en fin de contrat au 30 juin.

La suite après cette publicité

Âgé de 26 ans, le milieu de terrain, qui intéresse plusieurs clubs de Ligue 2, s’est affirmé comme une référence dans le championnat sous les couleurs de Rouen la saison passée (33 matchs, 10 buts, 5 passes décisives). Pour rappel, l’international capverdien (30 sélections, 2 buts) était déjà passé par Nancy entre 2019 et 2021. Formé à Saint-Etienne, il était considéré comme l’un des plus grands espoirs de la génération 2000 à l’époque et avait par la suite connu des expériences à Ostende (Belgique), à l’AEZ Zakaki (Chypre) et même au Paris Atletico.