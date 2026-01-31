OM : Mason Greenwood, seule éclaircie d’une nouvelle soirée cauchemardesque

Une réaction était attendue. Elle n’a finalement pas eu lieu. En déplacement dans la capitale française pour y défier le Paris FC, ce samedi lors de la 20e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a, un peu plus, sombré dans la crise. Plongés dans un contexte plus que chaotique ces derniers jours avec la terrible élimination en Ligue des Champions (3-0, à Bruges) et les rumeurs de départ de leur entraîneur, Roberto De Zerbi, les Phocéens ont encore été plombés par leurs erreurs individuelles. Malgré deux buts d’avance à dix minutes du terme, l’OM a craqué sur le gong après une sortie non maitrisée de Geronimo Rulli.

La suite après cette publicité

Un match nul frustrant (2-2) laissant les Olympiens à la 3e place. Une soirée terrible où l’OM aura pourtant pu s’appuyer sur un excellent Mason Greenwood. Aligné dans le cœur du jeu aux côtés d’une ligne offensive composée de Paixao, Nwaneri et Aubameyang, l’ancien joueur de Manchester United - visé par les critiques après sa prestation en Belgique - a brillé tout au long de la rencontre. Impliqué défensivement, toujours aussi percutant offensivement et bien décidé à faire taire ses détracteurs, le numéro 10 phocéen a régalé les nombreux supporters marseillais venus à Jean-Bouin malgré l’arrêté préfectoral. Buteur sur penalty après une main grossière de Mbow (0-1, 18e), Greenwood s’est surtout retrouvé dans tous les bons coups.

La suite après cette publicité

Greenwood, bien trop seul

Avec une mentalité de guerrier - certains retours défensifs n’auront pas échappé aux observateurs - et des gestes de classe, l’Anglais de 24 ans a porté les siens. Altruiste, c’est d’ailleurs lui qui offrait un caviar à Aubameyang pour le but du break (0-2, 54e). Il était tout proche d’une nouvelle offrande, mais Balerdi voyait sa tête s’écraser sur le poteau de Trapp (74e). Crédité d’un 7 par la rédaction FM et élu homme du match, le natif de Bradford a également profité de cette soirée pour conforter sa place de meilleur buteur du championnat de France (13 buts).

Oui, mais voilà, malgré une prestation individuelle très intéressante, Greenwood n’a pas pu éviter la déroute des siens en fin de match. Une soirée paradoxale laissant logiquement un goût amer à son entraîneur, Roberto De Zerbi : « je vois la situation mal, c’est difficile à expliquer, je suis là devant vous, car il faut le faire, on a dominé 80 minutes et après la lumière s’est éteinte, c’est difficile à expliquer à part dire qu’un match dure 100 minutes et que la qualité nécessaire et principale dans les fins de match, c’est l’envie ». Et pour se relever, l’OM ne pourra pas seulement compter sur un seul homme…