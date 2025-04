Santos : Neymar assiste à la causerie en tenue de Batman et s’en va avant le coup d’envoi

Toujours absent des terrains, Neymar (33 ans) n’a plus rejoué avec Santos depuis plus d’un mois. Annoncé de retour contre Fluminense, le joueur brésilien est au coeur de multiples polémiques depuis plusieurs jours. Et cette fois encore, il a trouvé le moyen de se distinguer.

La suite après cette publicité

Arrivé au stade de Santos à l’occasion du match contre Bahia (2-2), Neymar a été photographié en tenue de Batman à l’intérieur du vestiaire du Peixe au moment de la causerie d’avant-match. La star auriverde devait ensuite prendre place dans sa loge et assister au match. Au final, un journaliste de UOL a fait savoir que le numéro 10 a assisté à la causerie puis est rentré directement chez lui avant que le coup d’envoi de la rencontre soit donné.