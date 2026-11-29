Le Stade Rennais pourrait perdre Brice Samba pour quelque temps. Touché à une hanche, le gardien de 32 ans est incertain pour le déplacement à Toulouse, ce dimanche (17h15), et pourrait même avoir recours à une intervention chirurgicale rapporte L’Équipe. Déjà diminué avant la dernière trêve internationale, l’ancien Lensois a de nouveau ressenti des douleurs jeudi soir, lors de la défaite des Bretons sur la pelouse de Nimègue (1-3) en Ligue Europa. Une gêne qui affecte notamment son jeu au pied depuis plusieurs rencontres. En cas de forfait de l’international français, Nicolas Lemaître et Kilian Belazzoug sont les deux options à la disposition du staff rennais.

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Sébastien Tambouret devra également composer avec plusieurs absences dans le champ. Suspendu, Adrien Thomasson manquera le rendez-vous au Stadium, tout comme Charlie Cresswell, qui ne pourra pas affronter son ancien club en raison des conditions de son prêt avec option d’achat obligatoire. L’entraîneur intérimaire du SRFC reste par ailleurs dans l’attente de nouvelles concernant Valentin Rongier et Mahdi Camara. Respectivement touchés sur le plan musculaire et à la cheville, les deux milieux de terrain avaient déjà manqué le déplacement aux Pays-Bas et leur participation à la rencontre de dimanche demeure incertaine.