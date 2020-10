Ligue des Nations : un but heureux de Mason Mount offre la victoire à l'Angleterre et la tête du groupe face à la Belgique

Après moins d'une minute de jeu, les Three Lions s'infiltraient dans le camp adverse, avant de devoir repasser par l'arrière pour conserver le cuir. Les locaux s'y installant même durant l'entame, tout en s'exposant aux contres comme sur ce renversement sur Kevin De Bruyne, finalement mal exploité (3e). L'Angleterre était alors plus mordante, mais c'est les Diables Rouges qui s'offraient la première banderille : Timothy Castagne décalait Yannick Carrasco dans le couloir gauche, qui lui remettait dans la course, celui-ci délivrant ensuite un centre sur le crâne de Romelu Lukaku dont le tir effectué avec le corps trop en arrière n'inquiétait pas le contesté Jordan Pickford (10e). Dans la foulée, Thomas Meunier, sur la droite, servait parfaitement Carrasco en retrait qui pensait marquer d'un tir croisé... avant que l'ex-latéral du PSG soit signalé en position de hors-jeu au départ de l'action (11e).

Castagne insistait et profitait des espaces béants à gauche pour s'engouffrer encore, sans trouver preneur (12e). L'Angleterre désormais sous l'eau finissait par craquer sur une percée à droite de Lukaku, qu'Eric Dier stoppait d'un tacle irrégulier. Le buteur de l'Inter se faisant justice lui même en prenant Pickford à contre-pied (1-0, 16e). L'équipe de Gareth Southgate ne voyait plus le jour et De Bruyne écrasait trop sa frappe consécutive à une perte de balle de Marcus Rashford (19e), avant que Lukaku ne voit son centre contré (20e) et que Meunier n'appuie pas suffisamment sa reprise aux abords de la surface, après une relance hasardeuse d'Harry Maguire (20e). Dier tentait donc de donner de l'air aux siens en jouant long sur Trent Alexander-Arnold à droite, mais Castagne suivait bien (24e). Sans Harry Kane et Raheem Sterling, l'attaque britannique était qui plus est décevante.

La Belgique ne conclut pas, l'Angleterre passe devant

La première demi-heure et l'orage passés, les Three Lions remontraient le bout de leur nez grâce à Rashford. Ce dernier obtenant d'abord un corner qui aboutissait à un penalty suite à une légère faute de Meunier sur Jordan Henderson, puis remettait les siens à hauteur en transformant le tir aux neuf mètres (1-1, 39e). La réponse ne tardait pas et Lukaku talonnait entre deux joueurs pour Carrasco, qui vendangeait une énorme opportunité (43e). Au retour des vestiaires, Rashford filait dans le dos de Dedryck Boyata, avant de servir Dominic Calvert-Lewin qui catapultait le cuir dans les travées de Wembley (50e). Alexander-Arnold obtenait lui un corner côté droit en reprenant un ballon qui traînait au second poteau (54e). L'Angleterre attaquait, mais de manière saccadée et sans circuit préférentiel.

Tandis que la Belgique contrôlait mais avec beaucoup de déchet dans la dernière passe, à l'image d'un De Bruyne loin de son meilleur niveau. Meunier voulait alors faire bouger les choses et rentrait plein axe, avec un premier une-deux avec De Bruyne, avant d'en solliciter un deuxième avec Lukaku... manqué. De l'autre côté, face à un Toby Alderweireld complétement passif, Mason Mount tirait depuis la gauche de la surface et voyait sa frappe contrée tromper Simon Mignolet (2-1, 64e). De Bruyne trouvait enfin la lumière sur une merveille d'ouverture de l'extérieur du pied pour Carrasco qui n'ouvrait pas suffisamment son pied et manquait le cadre (73e), avant de définitivement l'éteindre en sortant sur l'action suivante. La Belgique ne reviendra pas et laisse la première place du groupe à l'Angleterre.

La Croatie sur le fil, les Pays-Bas impuissants

Dans le groupe de la France, la Croatie lançait logiquement les hostilités face à la Suède sur un but de Nikola Vlasic à l'issue d'une action collective superbe (1-0, 32e), alors que Josip Brekalo avait vu son but annulé pour hors-jeu précédemment (10e). Dejan Lovren faisait tout de même passer un frisson dans le dos des siens sur une action douteuse dans sa surface (51e), avant que Josip Brekalo n'alerte un Robin Olsen très réactif sur le coup (53e). Emil Forsberg prenait lui sa chance sur coup-franc mais Dominik Livakovic sortait sa tentative (58e). Ce même Forsberg qui glissait un ballon à Marcus Berg pour l'égalisation quelques instants plus tard (1-1, 66e). Le premier but suédois de la compétition. Mais Ivan Perisic profitait d'une toile de Jansson pour servir sur un plateau Andrej Kramaric qui terminait d'un plat du pied (2-1, 84e). Les Croates empochent leurs premiers points du tournoi, la Suède reste dernière.

Troisième match de cet fin d'après-midi de la Ligue A, le Bosnie-Pays-Bas était pour le moins verrouillé. Dominateurs mais peu tranchants, les Néerlandais ne se procuraient qu'une petite occasion avant la pause, Stefan de Vrij claquant un coup de casque depuis le point de pénalty sans régler la mire (42e). En fin de partie Frenkie de Jong (77e) et Luuk de Jong (78e) répondaient à Sead Kolasinac (64e) et Miralem Pjanic (69e). Enfin, Ryan Babel loupait l'action du K.O sur le buzzer (90e +2). Le Groupe 1 reste totalement ouvert.

Les résultats des matches de 18 heures :

Ligue A

Angleterre 2 - 1 Belgique : Romelu Lukaku (16e) pour la Belgique - Marcus Rashford (39e), Mason Mount (64e) pour l'Angleterre

Bosnie 0 - 0 Pays-Bas

Croatie 2 - 1 Suède : Nikola Vlasic (32e) Andrej Kramaric (84e) pour la Croatie - Marcus Berg (66e) pour la Suède.

Ligue B

Norvège 4 - 0 Roumanie : Erling Haaland (13e, 64e, 74e), Alexander Sorloth (39e) pour la Norvège.

Finlande 2 - 0 Bulgarie : Robert Taylor (52e), Fredrik Jensen (67e) pour la Finlande.

Ligue C

Estonie 3 - 3 Macédoine : Marten Kuusk (3e, csc), Goran Pandev (80e), Gjoko Zajkov (88e) pour la Macédoine - Rauno Sappinen (33e, 61e), Frank Liivak (76e) pour l'Estonie.

Arménie 2 - 2 Géorgie : Khoren Bayramyan (6e), Henrikh Mkhitaryan (88e) pour l'Arménie - Nika Katcharava (46e), Tornike Okriashvili (74e) pour la Géorgie.

Lituanie 2 - 2 Biélorussie : Arvydas Novikovas (7e), Karolis Laukzemis (75e) pour la Lituanie - Vitali Lisakovich (59e), Alexandr Sachivko (66e) pour la Biélorussie.

Le classement de la Ligue des Nations