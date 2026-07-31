Ça se gâte déjà pour Ewen Jaouen à Newcastle

Ewen Jaouen n’aura pas de tapis rouge à Newcastle. Transféré chez les Magpies pour 28,5 M€ cet été en provenance de Reims, le portier français de 20 ans devra faire ses preuves pour gagner sa place de titulaire. Le contexte n’est pas évident puisque l’entraîneur Eddie Howe a décidé de claquer la porte à moins de trois semaines du début du championnat (Matthias Jaissle devrait le remplacer). Le visage pris par l’effectif lors du mercato aurait, entre autres, influencé sa décision.

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Pour rappel, les Toons ont déjà perdu Sandro Tonali (108 M€ à Tottenham), Anthony Gordon (80 M€ au FC Barcelone), et devraient sans doute céder Bruno Guimaraes à Arsenal. Dans le sens des arrivées, le recrutement s’est orienté vers des joueurs en devenir : Bazoumana Touré (20 ans, 50 M€), Aladji Bamba (20 ans, 35,5 M€ + 5 de bonus), Sean Steur (18 ans, 23,5 M€) et donc Ewen Jaouen (20 ans, 21,5 M€ + 7 de bonus).

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Un gardien à 30 M€ arrive

Au tarif déboursé pour le portier français, son arrivée semblait s’accompagner d’une place de numéro un. Mais si l’on en croit les informations de The Athletic, les signaux dessinent plutôt une lutte à deux puisque le club anglais souhaite aujourd’hui attirer Lukas Hornicek, international tchèque (1 sélection) qui évolue du côté de Braga au Portugal.

D’après le média, Newcastle serait même sur le point de boucler l’opération pour environ 30 millions d’euros. La saison dernière, Hornicek avait atteint le dernier carré de la Ligue Europa (défaite 4-2 au cumulé contre Fribourg) et terminé à la 4e place du Championnat portugais. Sur ses 55 matchs joués, le Tchèque avait gardé ses cages inviolées à 24 reprises. Gardien d’1m98, il viendrait ainsi concurrencer Ewen Jaouen dans les buts de Newcastle.