Argentine : Angel Di Maria présent pour la dernière de Lionel Messi

Cette nuit, l’Argentine célèbre sa légende. Face au Bénin lors d’un match amical, Lionel Messi va disputer son tout dernier match avec l’Albiceleste. L’attaquant de l’Inter Miami va être célébré du côté de l’Estadio Monumental de Buenos Aires.

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¡HOLA, FIDEO! 👋 La suite après cette publicité 🫶 Ángel Di María, presente en el Monumental para la despedida de Messi. https://t.co/W6pUiWG3YD— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

Et logiquement malgré sa retraite internationale, Angel Di Maria ne pouvait pas être absent. Le joueur de Rosario Central est en tribunes pour voir son ami avec qui il a remporté les Jeux Olympiques 2004, la Copa América 2021 et la Coupe du Monde 2022 disputer son dernier match.