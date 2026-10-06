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Argentine : Angel Di Maria présent pour la dernière de Lionel Messi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ángel Di María @Maxppp

Cette nuit, l’Argentine célèbre sa légende. Face au Bénin lors d’un match amical, Lionel Messi va disputer son tout dernier match avec l’Albiceleste. L’attaquant de l’Inter Miami va être célébré du côté de l’Estadio Monumental de Buenos Aires.

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Et logiquement malgré sa retraite internationale, Angel Di Maria ne pouvait pas être absent. Le joueur de Rosario Central est en tribunes pour voir son ami avec qui il a remporté les Jeux Olympiques 2004, la Copa América 2021 et la Coupe du Monde 2022 disputer son dernier match.

Pub. le - MAJ le
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