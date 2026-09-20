Menu Rechercher
Commenter 69
Ligue 1

OM-PSG, Amine Harit : « c’est 11 humains contre 11 humains »

Par Kevin Massampu
1 min.
Amine Harit @Maxppp
Regarder en direct sur Ligue 1+
Marseille PSG Voir sur Ligue 1+

Sur la liste des transferts cet été, Amine Harit est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif marocain âgé de 29 ans s’apprête désormais à défier le Paris Saint-Germain, ce dimanche soir, dans un contexte extrêmement compliqué pour Marseille, qui reste sur quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues. S’il respecte les accomplissements du PSG au cours des derniers mois, l’ancien joueur du FC Nantes n’exclut pas un exploit sur la pelouse du CEPAC Vélodrome, comme il l’a indiqué au micro de Telefoot, à quelques heures de ce Classique.

La suite après cette publicité

« C’est toujours un plaisir de jouer contre Paris. C’est le plus beau match de la saison. On parle du double tenant du titre en Ligue des Champions. Selon moi, la meilleure équipe du monde depuis deux ans. On ne joue pas dans la même catégorie sur les deux dernières années. Paris est vraiment au-dessus. Mais ça reste 90 minutes. Onze humains contre onze humains. Tout peut se passer », a indiqué Harit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (69)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Amine Harit

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Amine Harit Amine Harit
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier