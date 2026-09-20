OM-PSG, Amine Harit : « c’est 11 humains contre 11 humains »

Sur la liste des transferts cet été, Amine Harit est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif marocain âgé de 29 ans s’apprête désormais à défier le Paris Saint-Germain, ce dimanche soir, dans un contexte extrêmement compliqué pour Marseille, qui reste sur quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues. S’il respecte les accomplissements du PSG au cours des derniers mois, l’ancien joueur du FC Nantes n’exclut pas un exploit sur la pelouse du CEPAC Vélodrome, comme il l’a indiqué au micro de Telefoot, à quelques heures de ce Classique.

La suite après cette publicité

« C’est toujours un plaisir de jouer contre Paris. C’est le plus beau match de la saison. On parle du double tenant du titre en Ligue des Champions. Selon moi, la meilleure équipe du monde depuis deux ans. On ne joue pas dans la même catégorie sur les deux dernières années. Paris est vraiment au-dessus. Mais ça reste 90 minutes. Onze humains contre onze humains. Tout peut se passer », a indiqué Harit.