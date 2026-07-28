Mercato Ligue 1 : l’OM se penche sur Guillaume Restes !

Habituel animateur du mercato dans le sens des arrivées, l’Olympique de Marseille la joue plutôt profil bas depuis le début de l’été. Pour le moment, aucun joueur n’a été recruté et le club phocéen a surtout fait parler de lui du côté des départs, avec notamment ceux de Mason Greenwood vers Fenerbahçe et d’Hamed Traoré au Genoa. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Géronimo Rulli pourrait également prendre la direction de la sortie dans les prochaines semaines.

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En effet, Grégori Lorenzi et la cellule sportive marseillaise n’écartent pas l’idée de se séparer de ce dernier avant le 1er septembre prochain. Le néo-directeur sportif de l’OM a même déjà en tête un remplaçant pour l’international argentin (8 sélections). Selon nos informations, l’Olympique de Marseille se penche sur le profil de Guillaume Restes (21 ans). Le gardien formé à Toulouse est en tête de la short-list des dirigeants marseillais en cas de renfort au poste de gardien de but.

Grosse concurrence de la Premier League

En équipe première depuis 2023, Guillaume Restes s’est imposé comme l’une des futures promesses à son poste, en Europe. Le jeune Pitchoun, international U21 français (19 sélections) et valorisé à 18 millions d’euros sur Transfermarkt, totalise déjà une solide expérience dans le monde professionnel avec 107 matchs disputés sous le maillot du TFC, dont 96 apparitions dans l’élite. Son recrutement permettrait également à l’OM de préparer l’avenir, avec un jeune portier, alors que Rulli, 34 ans, semble se diriger vers la fin.

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Néanmoins, Marseille devra faire face à la forte concurrence de la Premier League, avec notamment Aston Villa qui a coché son nom, en cas de départ d’Emiliano Martínez vers la Juventus, comme nous vous l’avons indiqué. Pour le moment, l’intérêt olympien n’est qu’au stade des renseignements. Mais il pourrait vite se transformer en intérêt concret en cas de départ d’un des deux portiers actuels de l’effectif marseillais.