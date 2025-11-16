EdF : Didier Deschamps révèle la date de sa liste pour la Coupe du Monde

Actuellement à Bakou, l’équipe de France se prépare à affronter l’Azerbaïdjan lors des qualifications au Mondial 2026. Les Bleus ont déjà assuré leur place à la prochaine Coupe du Monde avec la large victoire face à l’Ukraine (4-0) mais il faudra profiter de cette rencontre pour travailler les automatismes et cela permettra aussi pour certains joueurs de marquer des points en vue du Mondial.

Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a d’ailleurs évoqué la prochaine échéance de cette fin de saison, sa dernière sur le banc de l’équipe de France. Et il a révélé la date de sa liste. «Oui, j’ai déjà une date en tête, je donnerai ma liste pour la Coupe du monde dans la deuxième quinzaine de mai.» Le rendez-vous est pris !