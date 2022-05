L'OL ne jouera pas de coupe d'Europe la saison prochaine

Mis à part lors de la saison 2019-2020 stoppée à cause du Covid-19, l'Olympique Lyonnais s'était toujours qualifié pour une coupe d'Europe à l'issue de la saison complète depuis l'exercice 1996-97. Cependant, cette belle série va prendre fin cette saison puisque l'OL est 8e et compte 8 points de retard sur l'OGC Nice, vainqueur mercredi de Saint-Etienne, et occupant la 5e place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Présent en conférence de presse, Jean-Michel Aulas est revenu sur cette saison compliquée de son club.

«On a su battre beaucoup de grandes équipes. On a eu aussi un certain nombre de manquements sur les résultats, notamment la semaine dernière à Metz, qui jouait pour ne pas descendre. Il y a plein d'aléas dans un match, mais on n'a pas été à la hauteur d'un certain nombre de matchs. Il y a aussi cette partie extra-sportive avec le match contre Marseille, le match au Paris FC. On n'a pas pu disputer nos chances en Coupe de France. On n'occulte pas nos responsabilités, on essaie de réfléchir à comment se relancer le plus rapidement.»