Neymar se fait détruire au Brésil, la presse anglaise et française se font la guerre avant le choc

Le Brésil sèche ses larmes

Annoncée comme favori de la compétition, la Seleção a vu ses rêves de Coupe du Monde être brisé en mille morceaux, un peu comme la première page d’Extra qui titre : «il est temps de ramasser les morceaux». Il faut dire que c’est «un match dramatique» pour les journalistes brésiliens qui pensaient la victoire acquise, surtout après le coup de génie de Neymar permettant aux Brésiliens d’ouvrir le score. Le numéro 10 parisien était inconsolable comme on peut le voir sur la Une de Floha de Londrina et O Dia. Comme on peut le lire dans beaucoup de médias au Brésil, «Neymar compte 105 mauvaises minutes et 15 de génie, mais ne tire pas le penalty et s'effondre». Pour le Brésil, même s’il a égalé Pelé comme meilleur buteur de la sélection, il n'était pas au niveau pour remporter le Mondial et ce match. Une tragédie qui a poussé Tite, le sélectionneur, à quitter son poste. De nombreux joueurs ont aussi, plus ou moins annoncé que c’était terminé pour l’aventure internationale. Comme le résume très bien Thiago Silva : «Malheureusement, en tant que joueur, je ne pourrai pas soulever cette coupe». Ce match, en tout cas, a marqué les esprits un peu partout dans le monde. Neymar en pleurs, on le retrouve en Italie, dans le Corriere Dello Sport, mais aussi en Espagne dans Mundo Deportivo.

L'Angleterre nargue la France

Le match le plus attendu ce samedi, c'est le choc Angleterre-France. Ce matin dans The Sun, on retrouve la tête d'Harry Kane toasté sur un pain perdu, enfin un «french toast» comme on le dit de l’autre côté de la Manche. Les journalistes du canard sont convaincus que l’Angleterre va se qualifier en demi-finale, ils s’appuient sur les propos du joueur de Tottenham qui s’est dit «confiant» pour battre les Bleus. Le Times titre ce matin «Yes oui can». Très bonne reprise de l’affiche d’Obama pendant les élections de 2008, mais cette fois, avec la tête d’Harry Kane. En tout cas, comme le rapporte le Daily Mail, les Anglais sont prêts mentalement. Gareth Southgate a demandé à ses joueurs d'être courageux et a lancé un cri de ralliement.

Mbappé, l'agent secret

Le Parisien confronte dans son édition du jour Harry Kane et Kylian Mbappé pour un «choc royal». L’actuel meilleur buteur du Mondial est à la Une de tous les journaux de l’Hexagone, et tout le monde compte sur lui pour faire taire les médias anglais. «Le King Mbappé défie les Anglais», placarde La Montagne. Puis si l’Angleterre depuis plusieurs jours nargue la France avec des emblèmes de chez nous, L’Équipe compte faire pareil en parodiant l’agent secret britannique le plus connu du Monde : James Bond. Sauf que cette fois, c’est Mbappé, appelé «l’agent Bondy 0010» avec comme titre de film : «perdre peut attendre». Enfin, ce sont tous les quotidiens régionaux qui ont hâte de vivre ce grand soir, qui sera assurément, très palpitant. Mais après tout, comme l’écrit si bien La Dépêche du Midi, avec l’élégance à la française : «Messieurs les anglais, sortez les premiers».