Monaco : une grosse tendance se dégage pour l’avenir de Wout Faes

Prêté avec option d’achat par Leicester depuis cet hiver, Wout Faes s’est affirmé comme un pilier de la défense monégasque ces dernières semaines (il a joué l’intégralité des rencontres depuis mi-février). Le défenseur belge de 28 ans a d’ailleurs des chances d’étirer son séjour dans la Principauté, à en croire les informations de Nice-Matin.

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Selon le journal, l’ancien joueur de Reims pourrait effectivement voir son option d’achat levée par l’ASM cet été, lui qui apprécie son nouveau quotidien à Monaco où il s’est installé en famille. Une réunion a eu lieu récemment en ce sens entre ses représentants et les dirigeants monégasques, et les signaux seraient positifs. Il semble quasi impossible de voir Faes retourner cet été à Leicester, tout juste relégué en troisième division. Un accord devra désormais être trouvé entre les deux clubs.