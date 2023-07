PSG : Luis Enrique a du boulot…

La suite après cette publicité

Ah les premières semaines d’entraîneur au PSG, tout n’est que sérénité et joie de vivre. Enfin, pas toujours. On se rappelle des premiers pas réussis de Thomas Tuchel, lors de sa tournée de pré-saison à Singapour en 2018, amputée des internationaux en raison du Mondial, ou de l’excellent début de mandat de Christophe Galtier, parti au Japon avec sa nouvelle troupe. Pour Luis Enrique, c’est déjà un peu plus compliqué, après trois premiers matches amicaux qui ont surtout démontré l’étendue du chantier.

Pourtant, on pouvait légitimement penser que la direction sportive avait déjà bien travaillé avec la présence de plusieurs recrues (Skriniar, L. Hernandez, Asensio, Kang-In Lee, Ndour, Ugarte), qui allait rebattre les cartes. Mais l’absence inattendue de Kylian Mbappé, décidée en haut lieu, change déjà le regard sur cette pré-saison. Déjà parce que sans la star française, le visage offensif du club parisien est bien triste. Le meilleur attaquant est d’ailleurs le seul présent dans le groupe, à savoir Hugo Ekitike, avec deux buts à son actif après trois matches de préparation. Luis Enrique a installé Marco Asensio, sans succès, et furtivement Ismaël Gharbi et Ilyes Housni. Le cas Mbappé prend d’ailleurs tellement d’ampleur que cela neutralise la communication de l’entraîneur espagnol, qui ne donne aucune conférence de presse durant la tournée japonaise. Lui qui n’apprécie pas vraiment l’exercice ne s’en plaindra pas. Pour la clarté des choix sportifs, il faudra repasser.

Outre un secteur offensif en totale recomposition en attendant l’issue du dossier Mbappé, le reste n’est plus à l’avenant. Il y a bouchon au milieu de terrain. Les premiers matches de préparation ont laissé entrevoir les promesses de Cher Ndour et les craintes de Manuel Ugarte. L’Uruguayen, recruté pour 60 M€ au Sporting, paraît bien léger techniquement par rapport à ses partenaires, et il compense par une agressivité à la limite. Surtout, il ne prend aucun risque avec le cuir et joue essentiellement vers l’arrière ou latéralement.

Warren Zaïre-Emery, qui s’était révélé au staff parisien à la même époque l’an dernier, continue d’impressionner par sa maturité et son implication. Carlos Soler continue d’être trimballé sur les ailes, Vitinha et Fabian Ruiz restent sur les mêmes bases, et le réel questionnement concerne Marco Verratti, qui a débuté les deux derniers matches sur le banc, mais qui a aussi récupéré le brassard de capitaine une fois Marquinhos sorti. Dans le 4-3-3 mis en place par Luis Enrique, il a surtout manqué de percussion individuelle, les joueurs semblant se contenter de phases de possession aussi stériles qu’ennuyeuses. Neymar sera celui capable de dynamiser le jeu parisien, si son physique lui offre plus qu’une demi-saison à jouer.

Une défense déjà inquiétante

Une autre inquiétude des premières sorties parisiennes concerne le secteur défensif. Secteur qui a pourtant accueilli de sacrés clients avec Lucas Hernandez et Skriniar. Luis Enrique a ménagé les susceptibilités en alignant des charnières différentes à chaque rencontre, mixant avec Danilo et Marquinhos (Kimpembe est lui encore absent). Aucune association n’a semblé prendre le dessus, et au contraire, on a encore aperçu des problèmes devenus chroniques, sur la gestion de la profondeur notamment. Contre Osaka, deux buts viennent d’erreurs individuelles (dont Skriniar et Hernandez). On a senti de la fébrilité et un manque d’automatisme, tout à fait logique à ce stade de la saison.

Alors, faut-il s’inquiéter outre-mesure de l’impression mitigée laissée par ce PSG new look ? La pré-saison de l’année Galtier avait été excellente pour un résultat global finalement décevant. Cela ne signifie donc pas grand-chose, entre niveau physique encore incertain et une opposition pas toujours au point. Mais cela donne malgré tout quelques indications sur les choix de l’entraîneur, à défaut de l’entendre s’exprimer. Pour les premières vérités, il faudra attendre le 12 août et la première journée de Ligue 1, face à Lorient.