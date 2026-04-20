Un ancien joueur de Manchester City dézingue Donnarumma
Dans un choc décisif pour la course au titre en Premier League entre Manchester City et Arsenal, Gianluigi Donnarumma a été au centre de toutes les attentions après une erreur majeure ayant offert l’égalisation aux Gunners. Alors que City venait d’ouvrir le score à l’Etihad grâce à Rayan Cherki, le gardien italien a tardé à se dégager sur une relance courte et s’est fait surprendre par Kai Havertz, qui a su profiter de la situation pour remettre les deux équipes à égalité. Une nouvelle erreur de l’ancien portier du PSG qui aurait pu couter très cher à City.
Après le match, l’ancien défenseur de Manchester City, Micah Richards, n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser l’action, qualifiant la situation de faute inacceptable… « Sur ce genre d’action, il faut simplement dégager le ballon loin. Quand tu viens de marquer, tu ne peux pas te remettre en danger comme ça », a-t-il estimé sur Sky Sports, parlant même d’erreur « criminelle » dans le contexte du match. Malgré ce coup dur, Donnarumma a ensuite su se reprendre avec un arrêt important en seconde période, limitant les dégâts dans une rencontre toujours aussi indécise.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer