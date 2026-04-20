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Premier League

Un ancien joueur de Manchester City dézingue Donnarumma

Par Allan Brevi
1 min.
Gianluigi Donnarumma en action avec Manchester City. @Maxppp
Man City 2-1 Arsenal

Dans un choc décisif pour la course au titre en Premier League entre Manchester City et Arsenal, Gianluigi Donnarumma a été au centre de toutes les attentions après une erreur majeure ayant offert l’égalisation aux Gunners. Alors que City venait d’ouvrir le score à l’Etihad grâce à Rayan Cherki, le gardien italien a tardé à se dégager sur une relance courte et s’est fait surprendre par Kai Havertz, qui a su profiter de la situation pour remettre les deux équipes à égalité. Une nouvelle erreur de l’ancien portier du PSG qui aurait pu couter très cher à City.

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Après le match, l’ancien défenseur de Manchester City, Micah Richards, n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser l’action, qualifiant la situation de faute inacceptable… « Sur ce genre d’action, il faut simplement dégager le ballon loin. Quand tu viens de marquer, tu ne peux pas te remettre en danger comme ça », a-t-il estimé sur Sky Sports, parlant même d’erreur « criminelle » dans le contexte du match. Malgré ce coup dur, Donnarumma a ensuite su se reprendre avec un arrêt important en seconde période, limitant les dégâts dans une rencontre toujours aussi indécise.

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