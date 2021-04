OM : Boubacar Kamara annonce la couleur pour son avenir

L'OM dans le coeur. Pour Boubacar Kamara, l'Olympique de Marseille est plus qu'un club. C'est une deuxième famille. Une famille au sein de laquelle il a grandi et mûri pour devenir aujourd'hui l'un des éléments essentiels de l'équipe. Titulaire en puissance, cet élément polyvalent, aussi à l'aise en défense qu'au milieu, réalise une bonne saison. «J'ai pris un peu d'expérience. D'avoir découvert la Ligue des champions, apprendre des plus grands. Le championnat ne se passe pas comme on le souhaitait, on doit se relever dans la difficulté, j'essaie d'aider l'équipe et de batailler pour».

Kamara évoque son avenir

La tête sur les épaules, le natif de Marseille doit pourtant gérer une situation complexe puisqu'il sera en fin de contrat en juin 2022, soit dans environ un an. Les Phocéens, qui savent que ce dossier est très important, ne doivent pas se manquer avec ce jeune issu de la formation. De son côté, le joueur né en 99 ne se prend pas trop la tête, comme il l'a expliqué en conférence de presse aux journalistes. «Déjà, j'aimerais bien finir la saison. Il reste 5 matches décisifs. Ensuite, je vais me poser cet été et réfléchir à la suite». Il a été relancé ensuite sur une éventuelle rencontre entre la direction olympienne et son agent.

«Non du tout. Je l'ai dit, je reste concentré sur la fin de saison. On se posera tous ensuite et on réfléchira». Malgré tout, Boubacar Kamara a accepté d'en dire un peu plus sur les points qui pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. «C'est plus le projet sportif qui pourrait me convaincre (de rester) car maintenant ça fait bientôt quatre ans que je suis en pro. J'ai tout vécu ici. Je pense que c'est le projet sportif qui me fera prendre la décision». L'absence de Champions League la saison prochaine ne devrait donc pas influer sur son avenir. C'est en tout cas ce qu'il a confié.

Sampaoli veut le garder

«Non pas du tout car je pense que la Ligue des Champions, au vu de cette saison, on savait qu'on n'allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant qu'on ne peut pas aller chercher lors des 5 derniers matches. Ce n'est pas ça qui me posera problème pour signer un nouveau contrat». Sélectionné avec les Espoirs, le minot a l'occasion aussi d'échanger et de jouer avec des jeunes qui évoluent déjà à l'étranger. De quoi lui donner des idées ? « Je ne sais pas car depuis tout petit je suis ici. Même hors Marseille, je n'ai jamais connu la sensation de partir. Je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu à l'OM, je suis prêt à aller n'importe où».

A l'OM de bien jouer son jeu pour gérer au mieux ce dossier capital. Ce qui est certain, c'est que Jorge Sampaoli espère le conserver. «Il y a différentes positions dans le football. Le point de vue du coach qui veut les meilleurs joueurs, le point de vue du club qui doit gérer les contrat et le point de vue du joueur qui veut connaître sa situation. Pour ma part, je veux conserver Bouba Kamara mais je ne pense pas avoir le pouvoir sur ça pour les raisons que je viens de vous évoquer». La balle est dans le camp de Boubacar Kamara, qui attise les convoitises notamment en Premier League.